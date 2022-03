Lionel TOUSSAINT (LIONEL TOUSSAINT)

10 ans documentaliste et bibliothécaire-documentaliste - ai ré-ouvert ancienne bibliothèque des anciens combattants, seul, officiellement.

Gestion création site internet SPIP html.

BUsiness objetc maitresse outils informatique internet

Dispo de suite.



AIme les contacts et travailler.



J'aime les relations saines.



J'ai une formation comptable et bureautique.



j'aime apprendre et découvrir, n'hésitez pas à me contacter suis dispo.