Lionel TRIGO

Spécialiste de l'ERP Mid Market, je mets à profit mon expérience, et ma double compétence (Technique et Commerciale) pour mener à bien des projets à forte valeur ajoutée, pour mes clients (Groupes FR/BE/LU Internationaux ou Filiales FR/BE/LU de Groupes étrangers) dans les domaines de l'informatique de Gestion, le CRM, le Décisionnel, ou l'infrastructure système.



Ma formation en commerce et management (BTS Technico-Commercial et ESC SKEMA - CERAM Sophia Antipolis option ERP & e-Business), associée à ma formation technique (Bac F3, DUT Génie Thermique et Energie), me permettent d'appréhender de façon précise les problématiques que m'exposent mes clients et prospects.



Mon équipe et moi sommes aujourd'hui en mesure de proposer un retour d'expérience de plus de vingt ans sur les problématiques spécifiques aux projets ERP internationaux sur Sage X3.



Mes différentes expériences professionnelles, dans les domaines de l'Industrie et des Services, m'ont fournit une culture technique me permettant de m'adapter aux attentes de chaque interlocuteur, qu'il soit Technique ou Administratif.



Ces éléments associés à ma curiosité, à mon empathie naturelle et à mon implication professionnelle, maximisent mes chances de succès sur les projets commerciaux que je gère directement ou indirectement. De plus, ils mettent en confiance mes interlocuteurs et collaborateurs, et permettent de mettre en place un partenariat long terme basé sur le respect mutuel.



Mes compétences :

Adonix

Sage X3

Commerciale

Comptabilité

CORE

ERP

Gestion commerciale

International

Microsoft CRM

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Navision

NAV

Business Central

PGI

PPI

Sage

SAGE ERP