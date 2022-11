Lionelle Elysée NKENMEGNE

Je suis une jeune camerounaise présentement âgée de vingt sept ans et récemment diplômée de l'université de Douala Cameroun. en effet je suis titulaire d'un Master 1 en droit des affaires, et je compte sur mes connaissances fraichement acquise du doit OHADA, apporter ma contribution au rayonnement de l'entreprise. Bien plus je dispose de connaissances assez polyvalentes pour vous assurer de mon efficacité dans bien d'autres besoins de l'entreprise.

Mon dynamisme et ma grande capacité d'adaptation pourraient en témoigner si l'occasion m'était donnée de le prouver. Je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur l'expression de mes sentiments dévoués.

Merci.