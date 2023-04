Le Lions Club de Saint-Mandé a été créé en Octobre 1957. Il est constitué en association loi de 1901 . Son siège social est :

3, avenue de Liège F-94160 Saint-Mandé.

Les réunions ont lieu les 1er et 3ème mercredi de chaque mois, à 19 h 30.

Contact : lions@lcsaintmande.fr

Site internet :



Qu’est-ce que le Lions Club International ?

Il s’agit d’un club service international, animé par 1 350 000 bénévoles, hommes et femmes, répartis dans 46 000 clubs, et plus de 200 pays.

En France, le mouvement compte 31 500 membres, de toutes origines, confessions et opinions politiques, répartis dans 1200 clubs ; ces clubs sont réunis dans 15 districts (ou régions). Le district du Lions Club de Saint-Mandé est le district Ile de France-Est, 108 avenue de la république à F 94700 Maisons-Alfort.

Le district réuni les départements de l’Essonne (91), de la Seine Saint Denis (93), du Val de Marne (94) et de la Seine et Marne (77).

Comme toutes les associations lois de 1901, les clubs sont dirigés par un président, élu pour un an, assisté d’un secrétaire et d’un trésorier. Le district est coordonné par un gouverneur, lui aussi élu pour un an et assisté d’un bureau. Tous les districts sont coordonnés par un conseil réunissant les 15 gouverneurs de France.

Les buts des lions clubs, entre autres, sont de réunir des fonds et d’encourager le volontariat pour des actions humanitaires, tant localement que sur les plans national et international.

Les Lions clubs recueillent chaque année environ 18 millions d’euros et 1 million d’heures de bénévolat.



Le Lions Club de Saint-Mandé

Il compte actuellement 14 membres.

Il rassemble dans un environnement convivial et amical des actifs et des retraités, tous animés par le désir de rendre service aux plus défavorisés.

En plus de ce projet humanitaire, les membres du Lions Club de Saint-Mandé ont un projet humaniste, qui les amène à se rencontrer pour des actions culturelles.

Pour réaliser ses actions, le Lions club de Saint-Mandé organise tous les ans 4 à 5 manifestations, destinées à réunir des fonds. Il peut s’agir de conférences, débats, concerts, représentations théâtrales, bals, … la seule limite est l’imagination (et le courage…) de ses membres.

Parmi les actions propres au Lions Club de Saint-Mandé depuis sa création, on peut noter :

• l’installation de feux sonorisés pour les malvoyants aux principaux carrefours de la ville,

• la plantation d’arbres dans la ville, le bois de Vincennes et la forêt de Greitz Arminvilliers,

• la contribution à l’achat d’une ambulance pour la Croix-Rouge,

• le don de chiens guide d’aveugles,

• l’envoi de jeunes en stage ou en vacances,

• le don de matériel ludo-éducatif, d’imprimante braille et l’organisation tous les ans d’une après midi récréative pour les pensionnaires de l’Institut du Val Mandé,

• l’organisation d’un forum des métiers.

Le Club de Saint-Mandé participe aussi à toutes les actions entreprises au plan national et international par l’ensemble des membres :

• le Téléthon,

• la collecte nationale pour la Banque Alimentaire,

• un soutien constant à Médico-France (don de lunettes)

• Lions Alzheimer (avec la participation à l’ouverture en France de plus de 150 centres d’accueil de jour),

• Enfants et Santé pour aider à la recherche sur les cancers touchants les enfants,

• l’action « La vue d’abord » collecte mondiale de fonds menées à deux reprises pour lutter contre les cécités dans le monde

Les Lions Club ont aussi créé la canne blanche et la canne blanche électronique, des écoles de chiens guide d’aveugles.



Si vous êtres tentés par ce que nous faisons ou si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à visiter notre site internet :

www.lcsaintmande.fr

ou à nous contacter :

lions@lcsaintmande.fr

Nous serons heureux de vous convier à une réunion d’information.



Vous pouvez aussi vous connecter au site national des clubs Lions :

www.lions-france.org/

ou au site international :

www.lionsclubs.