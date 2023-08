Lisa AUGER

Après une enrichissante et intense année au sein du cabinet d'avocats LAMY LEXEL Avocats Associés, je me prépare à explorer de nouveaux horizons et à m'investir dans de nouveaux projets. Actuellement en quête de nouvelles opportunités dans le domaine de la communication, je suis disponible à partir de la rentrée 2023, en septembre, pour démarrer ce nouveau chapitre professionnel.



Je me tiens ouverte à des opportunités de chargée de communication, d'assistante de communication, et/ou de community manager. Grâce à BTS Support à l'Action Managériale et mes différentes expériences, je possède de solides compétences en gestion administrative. Je suis donc ouverte à des opportunités qui combinent à la fois la communication et la gestion administrative