Lisa CASTAIGNEDE

Actuellement en cinquième et dernière année d'école d'ingénieur informatique (EPITA), je suis dynamique, motivée et organisée. Forte d'un premier stage et de diverses activités associatives (internes et externes à l'école), j'ai déjà pu appliquer plusieurs notions liées à ma formation : programmation, organisation ou encore relations humaines. La gestion de projet et le conseil sont les domaines que j'aimerais particulièrement approfondir lors de mon stage de fin d'étude, à partir de mars 2020.



Mes compétences :

Organisation du travail

Travail en équipe

Programmation informatique

Développement informatique