Lisa GAUTRIN

Je suis aujourdhui à la recherche de nouvelles opportunités idéalement dans le domaine de lenvironnement, de lanalyse de polluants et/ou de la sécurité. Personne organisée, autonome et curieuse je souhaite aujourdhui me lancer dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

Chimie analytique

Toxicologie - Ecotoxicologie

Etude de polluants organiques et inorganiques

Électrochimie

Microsoft Office

Sécurité au laboratoire

Traitement de données

Speciation

Traitement de texte

Microsoft Windows

Traitement et preparation d'échantillons

Gestion de la sécurtié

HPLC, couplage à techniques spectrométriques

Rédaction de rapport, recherches bibliographiques,

ICP-MS

Emission atomique

Spectrométrie de masse

Absorption atomique

Gestion de projet