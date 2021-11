Lisa GENEST

Je suis en reconversion professionnelle dans le milieu du développement web après avoir travailler en tant que cuisinière puis animatrice pour enfant. J'ai terminé une formation de 6 mois développeur web qui m'a permis d'acquérir un diplôme équivalence bac+2. Grâce à cette formation, j'ai appris différent langage et framework tel que javascript, HTML, CSS, Mongodb, mysql, sql, express, nodejs. Je travaille actuellement sur des projets pro tel que la création d'un site web blindtest déjà disponible (https://kelzic.com/ ) et sur la création d'une application téléphone en collaboration avec un ami développeur. Je recherche un poste en CDI en tant que développeuse dans une entreprise à taille humaine qui me permettrait d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses et de m'épanouir.