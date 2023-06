Lisa LEROUX

De nature dynamique, organisée, rigoureuse et volontaire, j’ai choisi le parcours en alternance car il m’a permis d’acquérir une formation théorique et pratique complète afin d’intégrer rapidement le marché du travail. Les activités réalisées lors de mes stages professionnels ainsi que les retours de mes supérieurs hiérarchiques m’ont conforté dans mon projet professionnel et ont confirmé mes compétences et mes qualités en tant qu’assistante en communication et webmarketing en entreprise.

De ce fait, je cherche un poste d'assistante de communication, webmarketing dès le mois de septembre.



Mes compétences :

community management

ICT PAO