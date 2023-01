Lisa VURCHIO

Rejoindre Sandaya, cest avant tout participer à une aventure humaine. Notre mission ? Rendre les vacances plus belles en réinventant le camping haut de gamme. Nos 39 sites dexception classés 4 et 5 étoiles sont situés en France et dans toute lEurope. Mer, océan, campagne ou montagne Il y en a pour tous les goûts ! Lexpérience est au cœur du développement de Sandaya : celle des clients, bien sûr, mais aussi la vôtre, en tant que futur(e) collaborateur/collaboratrice.



Que vous soyez surfeur, yogi, éleveur de cactus, star de karaoké, expert(e) en cupcakes Vous avez votre place chez Sandaya ! Et ce, même si vous êtes débutant(e). En effet, chacun(e) peut prendre part à notre aventure et la diversité est notre force. Seules conditions : avoir envie de devenir un(e) pro des vacances et garder le sourire.