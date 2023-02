Lise BOBBIA

Dernièrement agent d'Accueil à la tour LUMA à Arles, ayant fait une formation longue de secrétaire assistante, diplômé d'un BTS Communication des Entreprises, et de légère connaissance en graphisme et importante en dessin.

Motivée, dynamique, usité des transports en commun ne me dérange en rien.

Je dispose d'une expérience professionnelle diverses et variées, ainsi que nombres d'actes de bénévolat s'inscrivant dans mes domaines de compétences pour des particuliers, pros et associations. Je suis disponible dès le 04 janvier 2022.



Bobbia Lise



https://cvislanorbobbialise.blogspot.com



Mes compétences :



Médiation sociale

Contacts presse

Participation et réalisation de divers événement

Esprit d'initiative

Mise en relation et prise de contact partenaires

Travail en équipe, gestion des conflits

Gestion d'équipe, sens du relationnel

Pack Word, Photoshop et GIMP, Sribeus et Quark E

Rigoureuse, respect des procédures

Vente et encaissement

Constituer, actualiser et diffuser l'information

Etat de veille

Réalisation de visuels à visé promotionnelle

Accueillir, informer et orienter le public, sur

Polyvalence

Anglais moyen (compréhension et expression écrite)

Compréhension de l'italien

Médiation culturelle et agent d'accueil

Phoning

Graphisme

Veille

Evénementiel

Vente

Contentieux