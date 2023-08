Lise MALBLANC

Diplômée en Master de Traduction Spécialisée fin 2011 et depuis traductrice indépendante Anglais/Allemand > Français.



Spécialisations :

- Traduction technique : IT, industrie et technique (ex. : ingénierie mécanique), médical (ex. : imagerie)

- Traduction rédactionnelle : RH, communication, marketing

- Révision/Relecture

- Post-édition



Types de documents : fiches produit, manuels de service, modes d'emploi/notices/guides utilisateur, interfaces logicielles... communiqués de presse, communiqués d'entreprise, offres d'emploi, présentations PPT, brochures, sites/pages Web...