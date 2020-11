Actuellement diplômée d'un Master 2 Grande Ecole spécialisé en Marketing Stratégique et d'un cycle certifiant en Stratégie Marketing Digital, je suis à la recherche dun travail, en France ou à lInternational, au sein d'un service marketing.



Je suis de tempérament dynamique, affable, organisée, autonome et ouverte d'esprit. Je crois dans les challenges et la synergie du travail en équipe.



Ayant voyagé et travaillé dans plusieurs pays dEurope, dAsie, d'Amérique du Nord, je suis convaincu que l'ouverture multiculturelle favorise la créativité, l'innovation, l'ouverture d'esprit et permettent une meilleure compréhension du monde qui nous entoure et ses enjeux.



Merci d'avoir pris le temps de visiter et de lire mon profil,

Lise R.



Mes compétences :

Marketing

Stratégie

Communication

Digital

Commercial

Événementiel