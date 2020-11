Lista FRANCE

Voici le contact de votre technico commercial par secteur:

NORD OUEST / Mr Pierre TERRADE 06 86 17 05 07 pierre.terrade@lista.com

PARIS / NORD Mr Julien LAURENT 06 85 33 12 13 julien.laurent@lista.com

NORD EST Mr Valentin KNIFFKE 0642902990 valentin.kniffke@lista.com

SUD EST / Mr Grégory BRAUD 06 85 33 12 21 gregory.braud@lista.com

SUD OUEST / Mr Vincent GAUNET 06 08 60 97 05 vincent.gaunet@lista.com



Lista, le spécialiste en aménagements industriels et de stockage



Lista en quelques mots



Création en 1945

500 salariés

2 sites de productions : 1 en Suisse à Erlen et en Allemagne à Bergneustat

100 000 clients

500 000 tiroirs par an

110 Millions € de CA



LISTA est reconnu comme le leader européen du mobilier industriel et des solutions de stockage. Nous offrons une gamme complète daménagements comprenant des armoires de stockage, des rayonnages et des établis, pour répondre à tous vos besoins.



Lista a développé un système parfaitement modulable avec des solutions adaptées à vos besoins. Notre système universel et notre compétence en aménagement répondent en toute fiabilité à vos attentes et permettent de les réaliser rapidement.



Opter pour LISTA, c'est choisir la durabilité et la continuité. Notre garantie unique de 10 ans sur nos produits ainsi que leur réapprovisionnement sont le reflet de notre philosophie. Tous nos produits sont fabriqués exclusivement en Suisse ou en Allemagne, avec des matériaux de haute qualité.



Nos produits sont présents dans différents secteurs dactivités comme le secteur automobile (Audi,BMW, Bugatti, Chrysler, Citroën, Continental, Daimler, Dallara, Ferrari, Ford, Lamborghini, Magna, MAN, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota, Volvo, VW, ), le secteur aéruanoitique (Airberlin, Airbus, Airfrance, Austrian, Eurocopter, KLM, Lufthansa, MTU Aero Engines, Qatar Airways, Rega, Singapore, Airlines, Swiss, ), le secteur de la construction de machines (ABB, Benteler Automotive, Bühler, Getrag, Heid