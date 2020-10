Livia PRESLES

Intéressée par les transformations organisationnelles, par la responsabilité d'entreprise (RSE) et par les enjeux de réputation, je termine une expérience de deux ans en tant que professionnelle de la RSE et du mécénat d'entreprise.



Bientôt diplômée de l'EDHEC Business School du Master Grande Ecole ainsi que du MSc Stagégie des Organisations et Consulting.



Mes compétences :

Anglais (bilingue, niveau C1)

Microsoft Office

Rédaction de prises de parole et de notes de synthèse de dirigeants

Communication institutionnelle (Communiqué de presse, article de communication interne/externe)

Gestion de projet RSE et de transformation

Travail en équipe

Recrutement (domaines : systèmes d'information, finance)

Mécénat culturel, social et environnemental