Liza MIREILLE

J'ai débuté ma carrière dans le domaine textile en tant que commerciale senior durant plusieurs années. Actuellement, je me lance en tant qu'adjointe virtuelle administrative et commerciale. Je suis déterminée à apporter un excellent soutien à des professionnels très pris par leurs activités. Efficace dans la réduction des tracas et des problèmes des clients grâce à une bonne optimisation des tâches qui me seront confiées.



Je vous accompagne pour vous faire gagner plus de temps tout en augmentant votre productivité dans votre business.



Que vous soyez un entrepreneur, un cadre, un particulier, ou autre titre professionnel; je suis à votre service afin que vous retrouviez le plaisir et la motivation pour réaliser vos grandes visions professionnelles.



Voici la liste non exhaustive des tâches que vous pourriez me confier :



> Support administratif et organisationnel



Organisation et tenue d'agenda

Gestion mails : tri, traitement et envoi

Facturation et recouvrement

Saisie des données

Organisation de réunions, séminaires...

Gestion et organisation des fichiers

Soutien à la gestion de projet

Soutien à la rédaction administrative

Prospection

Prise de RDV



> Support client



Gestion SAV : demande, réclamation, accompagnement

Gestion de commandes

Envoi de devis

Gestion des réseaux sociaux



> Assistance & accompagnement - domaine textile



Création collection

Conception fiche nomenclature

Conception dossier technique

Conseil et orientation pour la réalisation des vos modèles de vêtements



> Mes compétences :



Adaptabilité

Disponibilité

Bonne communication écrite et orale

Ponctualité

Assistanat

Discrétion



> POURQUOI ME CHOISIR ?

* Je fournis des solutions rentables pour vous accompagner et vous aider à accroître rapidement votre business

* J'apprends vite et je m'adapte facilement à toutes les tâches que vous allez me confier

* J'assure la protection de vos données personnelles et confidentielles

* Je suis très polyvalente dans tout ce que je fais



> VOS AVANTAGES

* Vous gagnerez du temps en me déléguant vos tâches

* Vous économiserez sur le coût d'embauche

* Vous ne serez facturés qu'au nombre d'heures effectuées



Alors n'hésitez-pas à me contacter dès maintenant, je suis la pépite qui agrémente votre business :)

Je me ferai plaisir d'échanger avec vous pour voir ensemble vos besoins et les solutions que je pourrais apporter.