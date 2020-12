Je me nomme Mame Moussa Lo, étudiant en master QSHE( Qualité Sécurité Hygiène Environnement) et contractuel au LNCM( Laboratoire National de Contrôle des Médicaments) . Le domaine QSHE me passionne vraiment particulièrement la management des risques environnementaux, et sécurité . Par ailleurs j'ai eu a faire une formation antérieure en Biologie Appliquée, ainsi le domaine médical et notamment les stratégies avancées programme de lutte contre le VIH, paludisme etc...



Je suis disponible, avec un esprit de groupe et dynamique quant aux activités sur le terrain. En gros voila une brève présentation de mon cursus et de ma personne.



Merci



Mes compétences :

Analyse de risque

Analyse environnementale

Prévention des risques professionnels

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

