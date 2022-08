Loanne LE GALL

Expérience dans la création d'horaires, suivi des qualifications, fourniture d'un service client optimal. Mettre en avant la possibilité de gérer les paramètres de la réception des besoins avec calme et élégance, en plus de gérer plusieurs tâches administratives. Désireuse de rejoindre une nouvelle équipe et de l'assister avec dévouement et passion.

J'ai également une excellente communication, une bonne connaissance d'office, mais aussi des systèmes bureautique, gestion de planification.