Je m'appelle Loeva Kowalski je suis âgée de 21 ans.

J'ai obtenu un bac Professionnel Service proximité et Vie local.

Durant mes trois années de lycée j'ai aussi eu la chance de passer un CAP Agent de prévention et de médiation que j'ai obtenu.



Le lycée une fois terminé j'ai décidé de me lancer dans le monde du travail. J'ai d'abord commencé en tant qu'agent d'entretien par le biais de l'entreprise SIPROPRE située à Arradon.

Je me suis ensuite dirigée vers un service civique, il à été très bénéfique pour moi et une très belle expérience.

Il s'est déroulé au foyer logement le Bocéno à Auray, j'ai été embauchée en renfort à l'animatrice déjà présente. Mes missions étaient de concevoir et d'animer une séance d'animation mais aussi d'être présente pour les résidents. Une relation de confiance très forte s'installe entre les résidents et l'animateur.



Ce service civique m'a permis de m'ouvrir aux gens, de nature un peu timide il m'a beaucoup servi.

A la fin de mon contrat je décide de me lancer dans la gendarmerie pour par la suite me spécialiser dans la brigade de protection des mineurs.

J'ai donc passé le concours. En attendant les résultats et une éventuelle entrée en école je décroche un poste à la cave du Landy à Theix en tant que barmaid ce qui me permet de perfectionner mon service clients.



Résultat du concours: Obtenu



L'entrée en école a été programmée mais à cause de la crise sanitaire le temps de formation à été à mon goût trop raccourcis.

Sans surprise j'ai annulé mon projet.

Retour à la cave du Landy mais confinement oblige, chômage technique. Les jours sont longs et se ressemblent, je réfléchis à mon avenir.



Grâce à la mission locale et tout particulièrement à Lionel Raulo chargé de projet et conseiller en insertion professionnelle j'ai l'opportunité de faire deux stages en Pompes Funèbres différentes.



Une révélation.

C'est pour cela que je suis actuellement en formation conseillère funéraire et je l'espère un jour pouvoir faire profiter de mes atouts et de mes compétences.