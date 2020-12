Logeart CYRIL

Professionnel des technologies de l'information et des systèmes d'informations, je vis ma passion pour ce secteur à travers l'accompagnement des équipes informatiques et des métiers dans la transformation digitale de l'entreprise. J'ai la chance de vivre les différentes étapes du cycle de vie d'une entreprise: de la création d'activités en passant par des changements de business model ou des fusions d'entités.



Ce qui fait ma particularité:



- une évolution dans des contextes variés: en incubateur de startup en mode cash burning, en grande entreprise internationale en phase de restructuration, en groupe international coté suivant une stratégie de croissance externe, ou en groupe familiale en quête de renouvellement, le tout nécessitant une forte adaptabilité face à ces enjeux



- le recul nécessaire en période de changement et d'incertitude grâce à ma double formation d'ingénieur informatique et en gestion d'entreprise qui me permet de traduire et d'implémenter les objectifs de création de valeur par les systèmes d'information via des solutions adaptées



- des compétences informatiques multiples: gestion de projet de développements d'applications, gestion de projet d'infrastructure, modélisation de processus, définition de stratégie SI et digitale, conduite du changement, transformation du service informatique en centre de service, gestion d'appel d'offre, réponse à appel d'offre, gestion des prestataires



- des connaissances techniques sur toutes les couches informatiques: modélisation de données, développement, langage de programmation, solutions open source, open data, Cloud, IaaS, SaaS, big data, machine learning



Compétences:

Système d'information / SI / Technologies de l'information / Digital / Stratégie informatique / Stratégie digitale / Transformation digitale / Innovation informatique / Gestion du changement / Business modèle / Modèle économique / Retail / FMCG / Services Internet



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion de projet

Gestion de l'innovation

Gestion des entreprises

Stratégie digitale

Stratégie d'entreprise

Conduite du changement

Management