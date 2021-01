Bonjour,

Mon expérience me permet de proposer ma candidature à ces postes grâce à un parcours à 60% en agence et 40% chez lannonceur (Alstom, Orange, Louvre Abu Dhabi, des compétitions sportives et des spectacles à lopéra/théâtre. Jai également travaillé plus de 6 ans en Asie.

Avoir appréhendé tant de situations ma ouvert lesprit et le champ de mes compétences pour les mettre, aujourdhui, au service dun poste stratégique. Ma double casquette annonceur/agence ma offert des missions (très variés) de management telles que des créations de concept, du planning stratégique, déploiement de campagne, réorganisations de services et/ou déquipes, audits fournisseurs, négociations de contrats-cadres ou rédaction de conclusions danalyses... Je fais preuve dengagement, mais toujours avec diplomatie sans jamais perdre de vue mes objectifs.



je suis à la recherche dun poste de "Directeur marketing", "Brand manageur" ou à la "direction des opérations" chez lannonceur. Également, me conviendrait, un poste de directeur de B.U. pour une agence de comm en France ou à létranger, polyglotte je parle 6 langues dont 4 couramment.



Merci beaucoup et je reste à votre disposition pour toutes questions.



Lohengrin Mellet

0665 262 294

lohengrin.mellet@gmail.com





Leadership. Expert, orienté objectif ROI/REX, motivé par lexcellence. Engagement, autonome et proactif. Management cross fonction et multiculturel. Curiosité intellectuelle, réflexions «disruptives». Créations de stratégies - approche holistique. Communication cross canal - RP, campagne média, réseaux sociaux. Traduire une vision en réalisation. Solide capacité danalyse. Expert planification / audit / cost control/ sourcing. Veille RGPD. Interventions dans 30 pays. Polyglotte.

Soft skills: Travail déquipe, trouver des solutions, empathie, écoute et diplomatie, résiliant. Antécédents artistiques





EXPERTISE



Analyse des besoins clients. Analyse des processus Adaptation, planification Management déquipe internationale, nationale et locale Gestion des échéances Achat et contrôle de gestion Gestion des fournisseurs et sous-traitants Négociation contrats fournisseurs cost control amélioration des marges / bénéfices Cross communication média traditionnel/ digitale / RP