Loic AMBULANCE LA CIOTAT (AMBULANCE LA CIOTAT)

45 Avenue de la Coriandre

13600 La Ciotat





Véhicules disponibles

Transport couché Transport assis

VSL - Taxis conventionnés - Ambulances

Les Ambulances Cytharista vous prennent en charge en région PACA et assurent également vos transports longue distance en ambulance dans toute la France.

Nos véhicules sont climatisés et équipés de matériels de dernière génération sont à votre disposition pour effectuer vos transports médicaux dans des conditions optimales.

Bénéficiez dune assistance 7j/7 24h/24 de nos ambulanciers diplômés pour vous rendre auprès de votre professionnel de santé ou pour la prise en charge de toute urgence médicale

De plus, les Ambulances du Golfe disposent de cinq ambulances, de deux véhicules sanitaires légers et dun taxi conventionné CPAM.

Enfin, nos équipes sont constituées dambulanciers diplômés dÉtat, dauxiliaires de soins, de personnel spécialement formé aux déplacements médicaux durgence. Nous travaillons également avec des chauffeurs de taxis titulaires de la licence de taxi, pour répondre efficacement à tous vos besoins de transports médicaux.





PRINCIPALES VILLES DESSERVIS

La Ciotat,

Cassis,

Aubagne,

Marseille,

Saint Cyr sur Mer



PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DESSERVIS

Hôpital de la Ciotat,

Clinique de la Ciotat,

Hôpital d'Aubagne,

Hôpitaux de Marseille,

Cliniques de Marseille





ambulance VSL

transport sanitaire

ambulance conventionnée

transfert hôpitaux

ambulance toute distance

rapatriement sanitaire

transfert gare

transfert aéroport

auxiliaire ambulancier

ambulance climatisée

ambulance privée

transport vsl

transport de malade assis

transport de personne à mobilité réduite

véhicule sanitaire léger

transport VSL, sanitaire, de patients assis, patients allongés

trajets toutes distances

véhicules récents, climatisés

urgence rapatriement

transport de personnes à mobilité réduite

transport d'urgence