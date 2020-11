Loïc ARNAUD

Je ne suis pas membre premium donc n’hésitez pas à prendre contact avec moi.



Dans mon métier je peux mettre en pratique différentes compétences et qualités.



Organiser l’offre « produits » ; Approvisionner et réassortir ; La dynamique commerciale ; L’animation ; La participation ; La connaissance et l’implantation des produits ; La gestion des stocks et les outils de gestion ; Les outils commerciaux ; La négociation ; La connaissance de l’environnement ; La veille concurrentiel ; L'organisation et le suivi des inventaires



L’accueil ; Le contact ; La vente ; Le service ; Gérer les opérations de promotion ; Gérer les actions d’animation ; La réactivité



Le relationnel avec l’ensemble du magasin ; La gestion du personnel, des rayons, du chiffre d'affaire, des marges... ; La gestion et la prévention des risques ; L’information et l’autoformation ; L’organisation des tâches ; Fixer les objectifs ; La communication et la bureautique ; L’intérêt aux résultats



...



Mes compétences :

Dynamique

Soigneux

Responsable

Ambiteux

Pérseverance jusqu'au bout. Motivation extrême

Ordoné

Force de propositions et de solutions

Vendeur plus

Gestionnaire