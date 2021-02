Loïc BARET

Ingénieur de formation généraliste, j'ai toujours eu un intérêt prononcé pour le management, la communication et le commerce.

C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à prendre des responsabilités dans ma vie étudiante, mais aussi dans mes expériences professionnelles.



Dans cette optique, en accord avec mon projet personnel et professionnel, je me suis dirigé vers un stage de fin d'études de type Ingénieur d'Affaires. Cette expérience a réveillé et développé des attraits de ma personnalité tels que entrepreneuriat et le goût du défi. Et dans ce même élan, j'ai ensuite décidé de tout quitter à Paris pour partir à l'aventure en Australie.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'opportunités à l'International.



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Sens du contact