Loïc DA FONSECA

Polyvalent et organisé, je souhaiterais intégrer une équipe où pouvoir contribuer avec mon savoir-faire et mes quatre ans dexpérience en graphisme, motion design et montage vidéo de préférence dans le secteur de la pédagogie, lécologie ou la communication.



Jai une très bonne maîtrise des logiciels de la suite Adobe tels que : InDesign, Illustrator, Photoshop, mais aussi Premiere Pro, After Effects et Lightroom ; ainsi que des connaissances en HTML et CSS. Dautre part, je parle couramment le français, lespagnol (mes langues maternelles), langlais et le catalan, et je possède un niveau intermédiaire en portugais et italien.



Mes compétences :

Adobe Audition

Wordpress

HTML

HTML 5

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Adobe Creative Suite

CSS 3

Final Cut Pro

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Logic pro

CSS

Production Audiovisuelle

Design Graphic

Motion Graphics

Montage Vidéo