Loïc DARDENNES

20 ans d'innovation, de conception, de mise en oeuvre et de gestion de solutions Infrastructures informatique pour les organisations industrielles.



Responsable des services techniques infrastructure, j'ai fait mes preuves en travaillant en collaboration avec les dirigeants métier et les équipes informatiques pour identifier, définir, concevoir et fournir des services alignés sur les objectifs de niveau de service et objectifs business.



Concepteur de solutions et gouvernance pour créer de la valeur et améliorer la productivité, l'efficacité et la qualité de la production IT, en transformant le SI en un centre de services.