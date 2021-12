Loïc JAILLANT

Je porte un certain attrait pour les challenges qui permettent de contribuer à la performance de l'entreprise.

Mobile, ouvert d'esprit et adaptable, après une expérience multi-sites réussie en contrôle de gestion industriel, j’ai occupé des fonctions centrales au sein du même groupe avant de rejoindre le groupe TEREOS où j’occupe actuellement le poste de responsable financier BU.

À l'écoute du marché, je suis disposé à vous proposer mes compétences et l'expérience acquise tout au long de mon parcours professionnel. Nous pourrons ainsi envisager ensemble, des réponses aux problématiques que rencontre aujourd'hui toute entreprise ayant le souci de rester compétitive dans son domaine d'activités.



A très bientôt....



Mes compétences :

Industrie

Management

Production

eCommerce

Analyse comptable et financière

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Contrôle et suivi budgétaire

SAP et Buisness Object

Analyse strategique

Prix de revient industriels

Élaborer et réviser les budgets annuels

Analyse et reporting des coûts de fabrication

Suivi des frais généraux

Clôtures industrielles