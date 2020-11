Jeune diplômé d'un BTS NRC par la CCI de Marseille.

Jeune, ambitieux et motivé, c'est avec beaucoup d’énergie que je me lance dans mes objectifs et mes projets d'avenir.

Je recherche une entreprise qui me permettra de trouver une place au sein d’une équipe commerciale, afin de consolider mon expérience dans le but de devenir le Manager d’une équipe commercial.