Loïc MOISAN

Géomaticien-cartographe de formation, j'ai acquis au long de mon parcours professionnel un vrai bagage technique étoffé au gré des évolutions et métamorphoses des SIG.

Ma forte appétence pour la prise en main des outils et l'analyse des enjeux me porte vers des missions à haut potentiel d'expertise.



- RÔLES & FONCTIONS MAJEURS -



Assurer le poste de Référent Technique

Accompagner les partenaires du projet

Former aux outils logiciels métiers

Analyser un projet informatique

Développer la persistance des données

Réaliser une application Client-Serveur

Rédiger des documents techniques

Améliorer un produit commercial



- OUTILS & LOGICIELS PRINCIPAUX -



SIG : Solutions ESRI, Projets OSGeo

SGBD : Oracle, PostgreSQL, PostGIS

ETL Spatial : FME Desktop

POO : JavaSE, Python

Backend : PHP & frameworks, XML, AJAX

Frontend : JavaScript & frameworks, HTML, CSS, JSON, REST



Plus d'infos : http://www.doyoubuzz.com/loic-moisan