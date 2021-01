Loïc TOUQUETTE

Relation et gestion clientèle :

Analyse des besoins techniques et conseils.

Devis, commandes, suivi des livraisons, facturation, gestion de litiges.



Domaines : Chauffage, Climatisation résidentielle, moyenne et grosse puissance,

Aéraulique, Régulation, Sanitaire, Solaire (ECS, photovoltaïque).



AUTRES COMPÉTENCES :

Relations avec les fournisseurs : négociations et suivis des achats

Gestion de stock

Coordination de services

management



Intérêt pour les maisons bois, l'éco construction



Mes compétences :

Génie climatique

Approvisionnement

Voile

Négoce