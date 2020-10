Loig LE GRAET

Coach professionnel avec 15 ans d'expérience internationale en Ressource Humaine, gestion de projet et informatique.



J'accompagne les individus et les groupes dans leur développement, la gestion de leur performance, la gestion des conflits, les phases de transitions et de transformations ainsi que le développement de l'agilité organisationnelle.



Je suis passionné d'engagement et de développement individuel / d'équipe, curieux et organisé, je m'efforce de développer une prise de conscience jusqu'au moment de clarté, en évoquant le changement de manière pragmatique, grâce à une bonne compréhension des enjeux du monde digital, des problématiques organisationnelles et de leurs acteurs.