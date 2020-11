Loik BYCZEK

Toujours a l'écoute des collaborateurs, manager en utilisant les outils de l'excellence opérationnelle (5s, lean management, tournée terrain, méthode de résolution de problèmes, management visuel, R5'...)

Pilotage de l'amélioration continue (roue Deming) dans tous les domaines du Système de Production du Matériel SNCF.

Détermination et planification des actions, mise en oeuvre, mesure de la performance, standardisation des résultats positifs.

Développer les compétences, mobiliser les collaborateurs, garantir la QVT la sécurité et l'ergonomie, assurer la conformité de la sécurité d'exploitation ferroviaire, réduire l'impact environnemental, réduire le coût global de maintenance, minimiser le temps d'immobilisation du matériel, respecter les délais.

Souhaite développer ses compétences professionnelles



Mes compétences :

Qualité

Pilotage de la performance

Lean management

Management

Sécurité au travail

Gestion de la production

Environnement

Encadrant de chantier amiante

Veille organisationelle et opérationelle

Excellence opérationelle

Auditeur interne