Loïs DE VARAX

Etudiant à l'ENSAM, je suis un en stage de césure avant de terminer mes études.



Quelle entreprise et quel stage ?

Dynergie accompagne les entreprises au financement de leurs innovations. Startup, PME ou grand groupe, Dynergie fait de vos innovations une réussite pour changer le monde. Ces dernières années, Dynergie a eu l'occasion de structurer, de développer et de déployer sur le marché certains des plus beaux projets nationaux et internationaux, dans des secteurs aussi variés que lindustrie, lénergie, les médias, la santé, le transport, etc.



En tant que stagiaire ingénieur d'affaire chez Dynergie à Lyon, mes missions sont :



-commerciales : Proposer nos services et les adapter aux besoins de nos clients pour répondre au mieux à leur demande, tout en apportant les ressources et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets.



-recrutement : Constituer une équipe de consultants aguerris aux besoins de l'entreprise pour concrétiser la réalisation de ses projets d'innovation.





L'objectif de ce stage de césure ?

Acquérir une première expérience d'immersion professionnelle pour identifier, cibler et orienter au mieux mon projet professionnel pour un choix stratégique d'expertise / double diplôme en fin de cursus aux Arts et Métiers.



Mes motivations ?

Découvrir et développer de nouvelles compétences professionnelles propre à mon profil, au service de mon entreprise et de mon épanouissement personnel. Prendre mon temps pour ajuster mes objectifs professionnels et personnels ; une méthode qui ne m'a jamais desservi !



Et après ?

Parce que le voyage forme la jeunesse, je prépare un road trip en Afrique d'une durée de 4 mois. La question de la transition énergétique se pose pour ce continent en plein essor démographique, de l'urbanisation croissante, de l'industrialisation et du commerce, mais aussi du changement climatique. C'est pourquoi ce voyage serait l'occasion d'une réflexion autour de ces questionnements d'actualités. Le projet est en pleine construction !