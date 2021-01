----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Travail pictural: loislow.com, https://www.facebook.com/lowisdraw

Auteur/compositeur/interprète: https://soundcloud.com/lowislow

Sculpture et installation: http://lowisculpt.blogspot.com/

Concepteur/rédacteur: conception de textes, rédaction, réécriture et correction (BackOffice).



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actuellement médiateur culturel à Lille

-----------------------------------------------

Concernant ma pratique artistique:



Toutes mes dernières illustrations sont ici:

https://www.facebook.com/pages/Lo%C3%AFs-Low-Illustrations/168995126456887

Illustration/textes divers ( supports divers: romans, livres pour enfants, poésie, domaine musical), l'important pour moi est d'être en accord avec la personne pour qui je travaille, au niveau éthique et esthétique. Je pratique le dessin, la peinture ( au sens large: châssis, divers supports), la sculpture.



Mes compétences :

Art

Ecriture

Médiation culturelle