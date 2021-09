Lola KOCH (FUCILE)

Ingénieure agronome de formation, j'ai occupé le poste de Responsable Qualité du rayon marée frais au sein du Groupe Casino durant les 6 dernières années.



J'ai ainsi pu approfondir mes connaissances sur les divers process de production et transformation de l'ensemble des produits de la marée et développer mes compétences générales de qualiticienne.



A l'interface entre les services commerciaux, packaging, marketing et RSE du Groupe Casino, j'étais leur support technique pour réaliser différents projets tels que le développement de produits, de filières, d'éco-packaging, de projets innovants...



Aujourdhui, je suis à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux challenges dans le domaine de la qualité.