Lola MILLET

Autodidacte dans l'art de plier, j'utilise TOUS papiers à ma diposition et recherche des papiers texturés qui donnent beaucoup de vie à mes créations.

J'adapte l'origami à de nombreuses applications, seule ou avec d'autres artistes pour inventer un pliage pertinent, une invitation ou un livre d'oeuvres, un accessoire de spectacle ou même un costume qui est aussi un jeu de mouvement.

Au cours des initiations à l'origami(de 4 à 99 ans), je sensibilise les participants à la récupération de papier domestique et présente de nombreux pliages utiles à la vie quotidienne à réaliser avec les publicités, journaux etc.

Lors des festivals et initiations nous manipulons des pliages qui peuvent se transformer grâce à leurs propriétés géométriques et qui, surtout, suscitent l'émerveillement des jeux de couleurs et la surprise.

Pratiquer l'origami, c'est véritablement devenir un magicien et pouvoir transmettre et échanger ses connaissances.



