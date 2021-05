Lola POMMIER

Bénéficiant d'une expérience d'environ 7 ans dans le domaine de l'esthétique, du cosmétique et de la parfumerie, j'aimerais me reconvertir à présent dans le milieu du commerce et du marketing pour plus tard pouvoir me spécialiser dans le marketing du cosmétique.



Pour démarrer mon apprentissage dans ce domaine qui m'est familié grâce aux quelques notions acquises durant mes formations d'esthétique, j'en appel à toute entreprise qui me donnerait ma chance afin d'apprendre, d'évoluer, de m'épanouir, mais aussi, de partager mes idées, ma bonne volonté et ma motivation. Mettre à profit mes connaissances dans le domaine des cosmétiques serait un plus.