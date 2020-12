Lolan HAMARASH

C'est après avoir obtenu un baccalauréat littéraire en 2013, lors de mon premier job étudiant, que j'ai découvert ma vocation pour le commerce et la relation client. Actuellement titulaire d'un BTS management des unités commerciales et je souhaite me diriger vers le secteur de la banque.



Forte de cinq années d'expérience dans la vente dont deux dans le cadre de mon BTS MUC, je suis capable de gérer la relation client dans toutes ses étapes. Je suis également à même de réaliser des études de marché, sondages et veilles commerciales.



Aujourd'hui je souhaite m'investir dans de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Animation de formations

Persévérance

Étude de marché

Force de proposition

Encaissement

Accueil physique et téléphonique

Sondages

Veille concurrentielle

Veille commerciale