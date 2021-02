Loran GOUY

Réalisateur audiovisuel et multimédia

Je réalise des films : communication corporate, publicité, documentaire, reportage, fiction.

Je réalise des films d'animation : communication, publicité, série, habillage de sites, e-learning.

J'utilise plusieurs techniques : dessin animé, stop motion, papier découpé, animation 2D, animation 3D, pixilation



Je suis formateur professionnel en montage vidéo et postproduction (Première Pro, After Effects, Resolve), animation 2D et motion design (Moho, After Effects, Flash/Animate), infographie (Photoshop, Illustrator)



Je crée des illustrations originales, des story boards, des visuels (logos, banières web)

J'ai une très bonne maitrise des logiciels de la suite Adobe CC et de Moho (animation 2D/3D)

J'ai une pratique correcte de Cinema 4D.

Mon matériel de tournage : Pananonic GH3, objectif 14-140, drone Parrot Anafi, Olympus TG Tracker, GoPro Hero 3, Zoom H5

éclairages plateau, grue de tournage



Mes compétences :

Réalisation audiovisuelle, Animation 2D/3D, Motion design, Montage, Compositing, Storyboard



After effects

Moho

Première Pro After Effects CC

Photoshop illustrator flash

Da Vinci Resolve

Blender

Illustration

Encore DVD

CINEMA 4D



Anglais courant

Allemand courant