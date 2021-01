Auto-entrepreneuse depuis 2017 dans l'évènementielle en tant que backlineuse en région PACA.

Je suis également diplômée d'une Licence - Arts of Business - à "University of the West of Scotland (UWS)".



Mes compétences :

Access

Excel

Word

Vente

Conseil

Communication

Microsoft Office

Communication visuelle

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux