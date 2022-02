Loris BOUDES

Après un Baccalauréat Technologique, je me suis orienté vars un parcours scientifique et plus particulièrement vers la médecine. N'étant finalement pas fait pour ce secteur, j'ai commencé une licence de Biologie "par défaut". En parallèle, j'ai commencé un emploi étudiant chez IKEA en caisse, puis en logistique en passant par le SAV et la vente.



J'ai alors pu découvrir le monde du commerce, que je connaissais sous un autre aspect à ce moment là (merchandising et mises en avant).

J'ai donc décidé de me lancer dans ce secteur en préparant un BAC + 2 de Manager d'Unités Marchande (équivalant au BTS MUC) en seulement un an. Les bons retours m'ayant conforté dans ce nouveau choix de vie, c'est aujourd'hui que je me lance dans un nouveau projet, m'installer en Guadeloupe.