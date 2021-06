Je suis loubna bensaid ingénieur d'état en génie électrique diplômée de l'ENSA KHOURIBGA en 2016.Mon expérience dans l'industrie pendant 2 ans m'a permis d'acquérir plusieurs compétences dans des multiples domaines à citer: Électrotechnique,Électronique de puissance,le dimensionnement des installations électriques,cfo/cfa,ainsi que le dimensionnement des installations photovoltaïques.



Je suis actuellement en situation de recherche d'emploi et mes réflexions sur mon avenir professionnel mont amenée à envisager avec beaucoup denthousiasme la possibilité de mettre mes compétences au service de votre entreprise.





Persuadée qu' une lettre ne peut révéler mes compétences ainsi que ma personnalité,je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous exposer plus amplement ma motivation.



Je vous prie d'agréer Madame,Monsieur,l'expression de mon plus profond respect.





Cordialement.