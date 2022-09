Mes compétences :

UMTS

HSDPA

Wi-Fi

VHDL

TCP/IP

Synchronous Digital Hierarchy

Plesiochronous Digital Hierarchy

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Matlab

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Java

GSM

GPRS

Frame Relay

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

AWK

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ADSL