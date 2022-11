Loubna SKALI

Ingénieur Génie Civil, diplômée de l'INSA Lyon en 2010 et douée d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, j'ai un parcours riche et diversifié avec plus de 10 ans d'expérience qui m'ont permis de développer des connaissances et des compétences transverses :

- Gestion de projet

- Calcul de structures

- Bâtiment gros œuvre et second œuvre

- BIM, construction digitale et développement logiciel

- Innovation et design thinking

- Développement de solutions et de services

- Marketing stratégique