J'aime créer des applications web et résoudre des problèmes quotidiens en utilisant des technologies récentes. Je souhaite mettre à profit mes compétences afin d'apporter une valeur ajoutée à ma future équipe et en apprendre plus sur le développement web et la gestion de projets. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter mon site web : https://loucif-rakem.com