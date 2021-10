Louis AUBERT

Passionné par les grands enjeux contemporains, je m'intéresse tout particulièrement aux questions liées aux nouvelles technologies. La numérisation et l'interconnexion accélérée de nos sociétés ont suscité chez moi l'envie de comprendre les mécanismes et dynamiques multiscalaires propres au cyberespace, et ce dans le champ civil comme militaire. Penser les risques et les menaces cybernétiques et numériques, et les décliner à travers le prisme de pensées stratégiques, géopolitiques, énergétiques et mêmes sociétales, voilà ce qui me plaît réellement.



En plus d'un Master en Géopolitique et Sécurité Internationale à l'Institut Catholique de Paris, je poursuis actuellement une formation en Relations Internationales et Cybersécurité qui, alliant mise en pratique technique (sécurité des systèmes d'information) et compréhension des stratégies et du management du cyberespace, me prépare aux métiers de consultant ou d'analyste cyber.



J'ai, au cours de mes cursus précédents, effectué un stage auprès de l'Ecole de Défense de Stockholm, au cours du quel j'ai notamment contribué à l'élaboration d'un rapport de Défense, ainsi qu'à divers travaux de veille stratégique, et plus particulièrement sur la politique russe de désinformation. Je travaille aujourd'hui pour l'Institut d'Etude de Géopolitique Appliquée en tant que responsable de la Délégation Régions Polaires.