Louis ESCRIBANO

En charge depuis 7 ans de la réathlétisation des joueurs blessés au sein du Pôle Espoirs Football de Castelmaurou, je travaille en étroite collaboration avec le Staff médical afin d'assurer une programmation adéquate par rapport aux pathologies. Depuis 2 ans nous avons mis en place une programmation hebdomadaire (gainage,proprioception,étirements). Ces séances, dont j'ai la charge, sont à visée préventive: diminution du nombre de blessures (ainsi que leur degré de gravité) inhérentes à l'activité et à l'âge (période de croissance). A Chaque fin de saison, je rédige un "bilan" médical en collaboration avec le médecin afin de cerner les contextes, les périodes, et fréquences de blessures. Les conclusions nous permettent de remanier et planifier les contenus d’entraînements pour la saison suivante.