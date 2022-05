Louis-Felix SIRACUSE

Bonjour,



Permettez-moi tout d’abord de vous adresser les félicitations de me lire.



J’habite l’ île de France depuis quelques années.

Après la maitrise de l'expérience professionnelle en qualité de Directeur logistique et gérant d’une entreprise de production audio-visuelle, j’ai décidé de changer d'orientation en créant ma propre affaire à domicile.



Le traditionnel m’a beaucoup apporté, mais maintenant je me suis engagé pleinement dans cette activité, afin d’aider mes gens à créer leur propre entreprise et aussi profiter du bénéfice de travailler chez moi .

En cette période où, les possibilités d’embauche sont en déclin, nous proposons une solution très élaborée.



Je suis maître de mes horaires ainsi que de mes objectifs. Si l’idée de prendre en main votre vie vous interpelle également (c’est à dire avoir assez de temps et d’argent pour pratiquer vos activités favorites), vous pouvez découvrir mon site :



Mes compétences :

Coaching

Capacités managment

Homme de terrain

Formation

Faculté d’adaptation

Communication