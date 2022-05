Louis FIESSINGER

Bonjour,



J'ai eu l'occasion de faire plusieurs séjours à l'étranger(Espagne et Etats-Unis) qui m'ont permis de révéler mon audace. J'y ai acquis une bonne capacité d'adaptation en plus d'une bonne maitrise des langues. De plus mon père ayant eu plusieurs postes à l'étranger durant mon enfance, j'aime voyager et découvrir le monde.



Engagé et curieux, je suis prêt à m'investir dans des projets diverses. Je suis sociable, convaincant et à l'aise à l'oral. J'aime participer a des projets de groupe car tout avis est bon à prendre en compte.



Les métiers du Web représentent l'avenir et offre une large possibilités de découverte et de développement.



Sans cesse à la recherche d'une plus grande maturité personnelle et professionnelle, j'aime apprendre des forces d'un groupe ou d'une personne plus expérimentée.



Mes compétences :

HTML 5

CSS 3

Webmarketing

Web design