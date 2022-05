Louis-François PAULIN

Expérience de 35 ans à partager avec une équipe commerciale: chef de projet, formateur, encadrant commercial, coach individuel, vendeur grand compte, animateur de réseau, Ingénieur d'affaires.

Je suis capable de négocier avec les directions générales, je suis aussi vendeur de solutions aux particuliers.

Je me suis formé toute ma vie et mon expérience est riche et variée. Généraliste plus que spécialiste, je suis adaptable et soucieux des objectifs.

J'ai travaillé pour de nombreuses entreprises de toutes tailles dans des environnements très variés en tant que conseil et coach.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel